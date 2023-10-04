انت الان تتابع "النمر" يحذّر من تجاهل الإصابة بالإنفلونزا الحادّة.. اذهب للطوارئ فوراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 8:01 صباحاً

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ من إهمال الإصابة بالإنفلونزا الحادّة، والمماطلة في الذهاب إلى أقرب طوارئ. وأضاف النمر؛ أن الإنفلونزا الحادّة قد تتسبّب في رفع إنزيمات القلب، وآلام الصدر، وعدم انتظام نبضات القلب. وتابع في تغريدة على حسابه في "إكس": "الإنفلونزا الحادة قد ترفع إنزيمات القلب، وتسبّب ألماً في الصدر وكتمة، وعدم انتظام في نبضات القلب؛ لذلك يجب عدم الانتظار والمماطلة في الذهاب إلى أقرب طوارئ.

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