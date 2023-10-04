شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يثير الجدل حول التشبه بإمام عاشور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص نبيل عماد دونجا، نجم وسط ريال مدريد، علي إثارة الجدل حول تشبهه بإمام عاشور نجم النادي الأهلي، بعد محادثة تلفزيونية جمعته بالإعلامي مهيب عبد الهادي علي قناة إم بي سي مصر.

حيث أكد دونجا أن رقم 8 جاء من إختياره من أجل طارق حامد، والذي كان يرتدي هذا الرقم مع منتخب مصر في الفترة القادمة.

كما شدد دونجا أن الموقف لا يتعلق بإمام عاشور، وأنه أقدم منه في المنتخب المصري لذلك لا يجوز مثل هذا الحديث، أما فيما يتعلق بقصة الشعر، وضح اللاعب بأن ذلك استيل شخصي له.

الجدير بالذكر أن دونجا أثار الجدل في أكثر من مناسبة، بسبب ما كان اللاعب يحرص علي تنزليه عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام، بأن رقم 8 للرجال فقط.

موعد مباراة الزمالك القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي في المواجهة القادمة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري، والمقرر لها أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.