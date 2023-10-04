شكرا لقرائتكم خبر عن موقف موديست من مواجهة إنبي في كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، لاعب النادي الأهلي، سيكون جاهزا لقيادة هجوم الفريق الأحمر أمام نادي إنبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كأس مصر.

وأضافت التقارير، أن كولر قد استقر للدفع باللاعب بشكل أساسي في المباراة، مع غياب كهربا بسبب الإيقاف، واستبعاد صلاح محسن من قائمة المباراة.

موديست لم يشارك سوي في لقاء وحيد مع الأهلي حتي الآن، والذي كان في إفتتاح مسابقة الدوري المحلي أمام فريق المصري، ولم يتمكن اللاعب من الظهور بمستوي جيد رغم فوز الفريق برباعية.

هذا ويبحث اللاعب لإقتصاص شريط الأهداف مع الأهلي أمام إنبي، وقيادة الفريق الأحمر للتأهل للمباراة النهائية في كأس مصر من مسابقة العام الماضي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره نادي إنبي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.