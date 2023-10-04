شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الكأس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره البترولي إنبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من فعاليات كأس مصر،في مواجهة قوية ومتوقع بين الفريقين.

حيث يأمل الأهلي في مواصلة إنتصاراته في الفترة الأخيرة، والصعود إلى المباراة النهائية في كأس مصر، والإحترام خطوة إضافية نحو الحفاظ علي لقبه الذي حققه العام الماضي، علي حساب نادي بيراميدز.

في حين يسعي نادي إنبي لتحقيق المفاجأة في إقصاء الأهلي من البطولة، وتحقيق إنجاز موسم 2011 بالتواجد في المباراة النهائية، والذي تمكن من خلالها الفريق البترولي تحقيق لقب الكأس علي حساب نادي الزمالك.

هذا ومن المقرر أن تنطلق صافرة إنطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة العاشرة مساءا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - مجدي أقشة - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - أنطوني موديست.