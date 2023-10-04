بحوزتهم بنادق وذخيرة.. الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 8:31 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحوزتهم (3) بنادق نارية، و(119) ذخيرة نارية، و(4) بنادق هوائية، و(1043) ذخيرة هوائية.. وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص هي غرامة (10) آلاف ريال؛ فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تُمَثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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