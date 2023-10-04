"الجوازات": هذه خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة عبر "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 8:33 صباحاً

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ المصدرة لهم إلكترونياً عن طريق منصة أبشر. وأضافت الجوازات أن خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي لأفراد الأسرة المرافقين، تتم عبر الدخول المنصة أبشر، ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة، واختيار خدمات، ثم التأشيرات. أما إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي بالنسبة للعمالة المنزلية، فهي باختيار خدمات العمالة، ثم الخدمات، وصولاً إلى اختيار التأشيرات. وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها في منصة "إكس"، أنه يتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة، أما في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة فسيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.

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