انت الان تتابع خلال أغسطس.. "أمانة الرياض" تصدر أكثر من 12 ألف رخصة حفريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 8:37 صباحاً

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر أغسطس المنتهي؛ تعزيزاً للشفافية ولتحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين. وبلغت رخص الحفريات خلال أغسطس 12168 رخصة، فيما كان إجمالي الرخص خلال العام 87767 رخصة منذ بداية 2023م. وتصدّرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصداراً للرخص بـ45596 رخصة، فيما تذيلت القائمة شركة ربط التقنية للاتصالات بـ21 رخصة فقط. وحول عدد المخالفات في شهر أغسطس لكل كلم طولي، تصدّرت شركة الاتصالات المتكاملة عدد المخالفات لكل كم طولي من أعمال الحفريات بـ 7142. وحول نسبة معالجة الشكاوى في أمانة المنطقة من قبل الجهات الخدمية جاءت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والاتصالات السعودية STC في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها شركة ضوئيات للاتصالات 93% وأمانة الرياض 86% وانتهاءً بمركز مشاريع مدينة الرياض 26%. وضمن قائمة أكثر الجهات مخالفةً في جودة تنفيذ الحفريات جاءت المياه الوطنية في الصدارة بنسبة 0.09 وأقلها الأمانة 0.02.

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