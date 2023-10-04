دورة الألعاب الآسيوية ..ميدالية ذهبية يحققها المنتخب السعودي للفروسية في قفز الحواجز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 9:00 صباحاً

حقق المنتخب السعودي للفروسية اليوم الميدالية الذهبية في مسابقة قفز الحواجز "الفرق"، وذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغجو الصينية. وقال الاتحاد السعودي للفروسية عبر حسابه على منصة "إكس " :لا جـديـد .. حـنّـا أهـل الـذهـب فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز يحققون ذهبية الأسياد .. ألف ألف مبروك يا أبطال

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