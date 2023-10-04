السعودية | ارتفاع أسعار الذهب في المملكة بداية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 192.19 ريال

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (192.19) ريال، مقارنة مع نحو (192.03) بإغلاق أمس الثلاثاء.