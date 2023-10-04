انت الان تتابع "المسند": الليل يبدأ يأخذ من وقت النهار دقيقة ونصفاً يومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 9:50 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم الأربعاء الموافق 19 ربيع الأول؛ الرابع من أكتوبر، 2 نوء الصرفة، 42 من سهيل و12 من فصل الخريف، يأخذ الليل من وقت النهار بمعدل دقيقة ونصف الدقيقة يومياً. وأضاف المسند؛ أنه بقي على الوسم 12 يوماً، وعلى المربعانية 64 يوماً، وعلى فصل الشتاء 79 يوماً، وبقي على الشبط 104 أيام، والعقارب 130 يوماً. وتابع في تغريدة على حسابه في "إكس"، بقي على فصل الربيع 169 يوماً، وعلى فصل الصيف 261 يوماً.

كانت هذه تفاصيل خبر "المسند": الليل يبدأ يأخذ من وقت النهار دقيقة ونصفاً يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.