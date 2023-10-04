انت الان تتابع بالفيديو.. مصرع 20 شخصًا بعد سقوط حافلة من جسر في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 10:00 صباحاً

أعلنت وسائل إعلام إيطالية مصرع 20 شخصًا بعد سقوط حافلة من جسر بالقرب من مدينة البندقية، شمالي إيطاليا، حسب وكالة "رويترز". ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عمدة المدينة قوله إن ما لا يقل عن 20 شخصًا قُتِلوا، وأصيب آخرون أو لم يُعرف مصيرهم. وسقطت الحافلة من فوق جسر، واشتعلت فيها النيران عند الاصطدام بالقرب من مسارات القطارات بالأسفل. ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا " الإيطالية عن السلطات المحلية قولها إن أكثر من 20 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب 12 آخرون، وما زال مصير آخرين في عداد المفقودين. وقال عمدة المدينة لويجي بروجنارو، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ضربت مأساة كبيرة مجتمعنا هذا المساء"؛ مضيفًا أن "العديد من الضحايا" كانوا على متن الحافلة، متابعًا: "مشهد مروع، لا توجد كلمات". وأظهرت صور من مكان الحادث -يبدو أنها التُقطت من الطريق أعلاه- حافلة مقلوبة رأسًا على عقب بالقرب من خط قطار، ولا تزال مشتعلة. وذكرت وكالات الأنباء والتليفزيون الإيطالية أن الحافلة انحرفت عن الطريق، وسقطت بالقرب من خطوط السكك الحديدية في منطقة ميستري المرتبطة بالبندقية عن طريق جسر؛ لكن سبب الحادث لا يزال غير واضح. وكتب عمدة المدينة لويجي بروجنارو على موقع "X": "إنه مشهد مروع، أنا عاجز عن الكلام". وذكرت "سكاي إيطاليا" أنه تم حتى الآن انتشال 18 جثة من تحت الحطام بعد أن اشتعلت النيران في الحافلة؛ مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين. وكتب عمدة المدينة لويجي بروجنارو على "فيسبوك": "لقد ضربت مأساة مجتمعنا هذا المساء"؛ واصفًا موقع الحادث بأنه "مشهد مروع". وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن "تعازيها العميقة". وقالت في بيان: "أنا على اتصال بالعمدة لويجي بروجنارو، لمتابعة أخبار هذه المأساة".

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