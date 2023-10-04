أمانة نجران تُزيل 17427 م3 من مخلفات البناء في سبتمبر.. ضمن جهود التصدي للتشوه البصري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 10:03 صباحاً

أزالت أمانة منطقة نجران والبلديات المرتبطة بها، 17427 م3 من مخلفات البناء؛ وذلك ضمن أعمالها الميدانية في معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة. وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش، أن جهود الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر سبتمبر بإزالة 17427 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 655 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة وضع 822 حاوية وتكدس النفايات، وإعادة دهان 34973 مترًا طوليًّا من بدورات الأرصفة، ودهان 9976 مترًا طوليًّا من الخطوط الأرضية، إضافة إلى إزالة 264 من الحواجز الخرسانية، ومعالجة 109251 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات. وبيّن أن الأعمال شملت كذلك صيانة 1068 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 2286 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، ونظافة الأماكن العامة لـ1961 موقعًا، وتشجير 5 أمتار من الأرصفة وممرات المشاة، وإزالة 9 سيارات تالفة، و21 مظلة، وإزالة وصيانة 103 لوحات إعلانية، وصيانة 17 لوحة إرشادية، و10 لوحات تحذيرية، ومعالجة 10 أعمدة وأسلاك كهربائية، وصيانة ونظافة 45 دورة مياه، ومعالجة وضع 95 من الباعة الجائلين.

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