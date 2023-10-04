انت الان تتابع خلال سبتمبر.. "الهلال الأحمر" بجدة يباشر أكثر من 11 ألف حالة إسعافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 10:07 صباحاً

باشرت الفِرَق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال شهر سبتمبر الماضي (11154) حالة إسعافية تجاوبت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة ومهنية، وتم نقل 5282 حالة إلى المنشآت الطبية المختلفة. وأوضحت الهيئة بمحافظة جدة أن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرَضية وأزمات تنفسية وحالات أخرى تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة من خلال 36 مركزًا إسعافيًّا في المحافظة. وسجلت الحالات المرضية أعلى نسبة؛ حيث بلغت (9329) حالة إسعافية؛ بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (1825). وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبع مساره.. كما يتيح للفِرَق الإسعافية الاستدلال على موقع المُبلِغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى، إضافة إلى العديد من المميزات بهذا التطبيق.

كانت هذه تفاصيل خبر خلال سبتمبر.. "الهلال الأحمر" بجدة يباشر أكثر من 11 ألف حالة إسعافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.