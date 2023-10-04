انت الان تتابع روسيا: سنقرّر في نوفمبر زيادة الخفض التطوعي لإنتاج النفط أو رفعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 10:10 صباحاً

قال ألكسندر نوفاك؛ نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم، إن روسيا ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج، لكنها ستواصل بشكلٍ منفصلٍ سياسة خفض الصادرات المتبعة حالياً حتى نهاية العام. وأقرّت روسيا خفضَيْن منفصلَيْن لإمدادات النفط، حيث قررت في أبريل خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024، بينما قالت في أغسطس إنها ستخفّض الصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام. وقال نوفاك؛ اليوم، وفقاً لوكالة رويترز، إن بلاده ستواصل الخفض الطوعي للصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر كما أُعلن سابقاً.

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