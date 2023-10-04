"توطين الوظائف" في نجران تحصر 29 فرصة عمل بقطاع المطاعم

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط المطاعم بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وقامت اللجنة بزيارة 69 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما حصرت 29 فرصة عمل في القطاع يجري شغلها بالسعوديين.

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