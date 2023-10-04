شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث "المعلمات" بطريق العيص.. حالة وفاة واحدة وتدخل الإسعاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد طريق "العيص - ينبع"، حادثًا مروعًا توفيت على إثره معلمة وأصيبت 4 من زميلاتها وسائقهن وشخص آخر بجروح متفرقة، أثناء استقلالهم سيارة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الموقع الذي شهد الحادث المروع، والسيارات المتضررة بعد الحادث.

وبحسب المقطع المصور، يظهر وصول طائرة الإسعاف الجوي وتجمع فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف في موقع الحادث.

الحالة الصحية للمصابين

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده تفاصيل الحادث لـ"اليوم"، وقال: استقبلت مستشفيات التجمع صباح أمس الثلاثاء 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع.

أضاف: بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات، بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات.

وأشار إلى أن إحدى المعلمات فارقت الحياة في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمس حالات شهدت إصابات متوسطة، نُقلت حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم وحالة إلى مستشفى العيص والحالات الأخرى جرى نقلها لمستشفى ينبع النخل ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث خضعت للفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

تحرك الإسعاف الجوي

وأوضح المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد الزهراني لـ"اليوم": أن غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة الـ07:02 من صباح أمس الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث على طريق العيص، وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية وطائرة الإسعاف الجوي.

وقال: عند الوصول للموقع اتضح وجود ست حالات، اثنتان منها بإصابات خطيرة، واثنتان بإصابات متوسطة، وحالة مستقرة، وحالة وفاة.

نقلت الفريق حالتين إلى مستشفى ينبع النخل، وحالة خطيرة إلى مستشفى العيص، والحالة الخطيرة الأخرى عن طريق الإسعاف الجوي إلى مدينة الملك سلمان الطبية بعد التعامل معها إسعافيًّا في الموقع من معالجة وفرز من قِبل الفِرق الإسعافية، فيما تم نقل حالة الوفاة عن طريق إسعاف الصحة.