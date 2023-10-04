شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج القبول المبدئي لـ "الأمن العام والسجون".. رابط وطريقة الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لقطاعات وزارة الداخلية "الأمن العام، السجون"، على رتبة "جندي" للرجال.

وأعلنت الإدارة أنه يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة وطلبات القبول من خلال الدخول عبر منصة "أبشر ـ توظيف".

طريقة الاستعلام

يستطيع المتقدم في قطاعات الوزارة سواء الأمن العام أو السجون على رتبة جندي، الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية:

- فتح الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر" عن طريق هذا الـــــرابـــــط.

- الضغط على خانة "استعلام نتائج قبول الأمن العام والسجون".

- إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- إدخل رقم طلبك.

- الضغط على كلمة "استعلام"، لتظهر لك النتيجة.

بيانات التسجيل

وأوضحت الإدارة أن قبول المرشح مبدئيًا لا يعني قبوله نهائيًا، إذ يمكن أن يستبعد أي مرشح لديه اختلاف في بيانات التسجيل وفقًا للشروط المحددة.