السعودية | “الشؤون الإسلامية” توزع أكثر من 6 آلاف نسخة من المصحف الشريف لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يقام في جامعة الملك سعود خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2023م، حيث قدمت منذ افتتاح المعرض أكثر من 6 آلاف نسخة من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية لزوار الجناح الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع، ومن جنسيات متعددة.

كما يعرض جناح الوزارة إصدارات متنوعة من المصاحف وترجمات معاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، ويشتمل على شرح تفصيلي عن مراحل طباعة المصحف الشريف ومراحل الإنتاج التي يمر بها؛ بهدف إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقدمها المملكة في العناية بكتاب الله من خلال طباعته وتوزيعه ليصل المسلمين في العالم.