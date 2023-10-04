مصر وجهة الأجانب المغادرين

تصدرت مصر الدول المستقبلة للسياح غير السعوديين المغادرين من المملكة لعام 2022 بنسبة 17% وبلغ عددهم 1.277 مليون سائح، تلتها دولة الإمارات بنسبة 15% أي 1.98 مليون سائح، وسجلت الهند نسبة 9% تعادل بـ666 ألف سائح، والأردن 8% بـ627 ألفا، ثم باكستان بـ6% بعدد 620 ألفاً، تلتها البحرين بـ7% بعدد سياح 528 ألفاً، ثم اليمن بـ520 ألفاً، وقطر 295 ألفاً، تلتها السودان بنسبة 4% بـ264 ألفا، وبنجلاديش بنسبة 3% أي 240 ألفاً، بينما حازت الدول الأخرى مجتمعة على 1.294 مليون سائح. الوجهات العشرة الأولى للسياح السعوديين ـــــــــــ 01 البحرين 25 % ـــــــــــ 02 الكويت 18 % ـــــــــــــ 03 الإمارات 16 % ـــــــــــ 04 الأردن 10 % ــــــــــــــــ 05 مصر 8 % ــــــــــــــــ 06 قطر 7 % ــــــــــــــ 07 تركيا 4 % ــــــــــــــ 08 المملكة المتحدة 2 % ــــــــــــــــ 09 جورجيا 1 % ــــــــــــــ 10 أذربيجان 1 % ــــــــــ الدول الأخرى 8 %



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