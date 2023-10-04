مصر وجهة الأجانب المغادرين

الوجهات العشرة الأولى للسياح السعوديين
ـــــــــــ 01 البحرين
25 %
ـــــــــــ 02 الكويت
18 %
ـــــــــــــ 03 الإمارات
16 %
ـــــــــــ 04 الأردن
10 %
ــــــــــــــــ 05 مصر
8 %
ــــــــــــــــ 06 قطر
7 %
ــــــــــــــ 07 تركيا
4 %
ــــــــــــــ 08 المملكة المتحدة
2 %
ــــــــــــــــ 09 جورجيا
1 %
ــــــــــــــ 10 أذربيجان
1 %
ــــــــــ الدول الأخرى
8 %
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