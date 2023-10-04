20 محطة لتاكسي جدة البحري

لمواجهة الكثافة السكانية التي تشهدها جدة، نفذت الأمانة عدة مشاريع للطرق بهدف تعزيز أصول البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والجسور والأنفاق، ووضعت عددا من الحلول العملية لهذه الإشكالية، من خلال تنفيذ مجموعة مشاريع للطرق والكباري والانتهاء منها بهدف تحرير المحاور الرئيسية، وتحسين الطرق وفتح طرق جديدة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ شبكة متكاملة للنقل العام تشتمل على تنفيذ عدد من خطوط المترو الخفيف والسريع وشبكة من الحافلات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من محطات التاكسي البحري الذي سيربط شرم أبحر بشمال ووسط جدة بـ20 محطة، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 29000 راكب يوميا.

تقاطع المدينة

بدأت الأمانة تنفيذ التخطيط المناسب لتناسق حركة التنقل من وإلى مدينة جدة لتخفيف حدة الزحام المروري وفق خطة نقل شاملة تنفذ إلى ما بعد عام 2030، ونفذت 40 جسرا ونفقا من أبرزها مشروع تقاطع طريق المدينة شمال جدة وإنشاء تقاطعات على طريق جدة جازان وتقاطع دوار المعارض، وإنشاء تقاطع طريق المدينة شمال الرحيلي وطريق الحمى الأمني لجامعة الملك عبد الله بثول الجزء الشرقي، وربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة مع التقاطع، وتحويل طريق جدة جازان الجزء الأول والثاني الساحلي لطريق سريع بطول 43.650 كيلوا مترا. كما شملت المشاريع إنارة الجزء المتبقي من طريق المدينة حتى جامعة الملك عبد الله بثول مع وصلة الطريق المؤدية للجامعة من تقاطع القضيمة وطريق عسفان بطول 70 كيلو مترا، كذلك تم الانتهاء من مشروع إنشاء تقاطع طريق المدينة الرحيلي واستكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة بطول 13 كلم، ومشروع ازدواج الطريق داخل مدينة الملك عبد العزيز الطبية مع تقاطع على طريق مكة جدة القديم بطول 3 كلم.

23 مشروعا

شملت مشروعات الطرق الطريق الدائري بمدنية جدة وربط المحاور الرئيسية، الجزء الأول بطول 9 كلم مع التقاطع، والذي يبدأ من طريق الملك فيصل الخمرة حتى تقاطع طريق جدة جازان الضلع الجنوبي، وضمت قائمة المشروعات 23 مشروعا في أمانة محافظة جدة استكمالا لبعض الطرق بمنطقة مكة المجموعة السادسة عشرة، واشتمل على مشروع الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان على طريق شرق المطار وحتى مكة المدينة المزدوج، مع تقاطع على طريق مكة المدينة السريع مع وصلة الطريق المؤدي إلى طريق هدى الشام بطول 13 كلم مع التقاطع، والانتهاء من الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة.

مشروعات

- الطرق الثانوية بمنطقة مكة المكرمة

- اكتمال طريق تقاطع بريمان

- إنارة وحواجز خرسانية بطول 28 كلم

- تحسين التقاطعات على طريق شرق المطار

- إنشاء طريق لربط مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة

- تقاطعات بطول 70 كلم

- 4 تقاطعات وتعديل جسور تقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجاج

- 3 تقاطعات والطريق السريع الرابط جدة بمكة المكرمة