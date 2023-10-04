"سعود الطبية": 10 خطوات للاستخدام الصحيح لقطرة العين

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04 أكتوبر 2023, 1:07 مساءً
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية 10 طرق لاستخدام قطرة العين بشكل سليم.
ونوّهت المدينة بضرورة عدم غسل القطارة مطلقًا، وعند استخدام نوع آخر من القطرات يجب الانتظار لمدة 5 دقائق على الأقل بين الجرعة والأخرى.
ونصحت المدينة بغسل اليدين جيداً قبل الاستخدام، ومسح العين بشكل جيد وتنظيفهما، ورج عبوة القطرة جيدًا قبل الاستعمال إذا تم الإشارة إلى ذلك بالإرشادات، وإسناد الرأس للوراء قليلا مع النظر إلى الأعلى، وسحب الجفن السفلي قبل وضع القطرة داخل الجيب المتكون من سحب الجفن مع مراعاة عدم لمس القطارة للعين أو الجفن، مع إغماض العين لمدة دقيقتين أو ثلاثة مع إمالة الرأس قليلا إلى الأمام والضغط برفق على القناة الدمعية لمدة دقيقة، ومسح المحتوى الزائد بمنديل نظيف مع تكرار نفس الخطوات مع الأخرى حسب الحاجة.
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