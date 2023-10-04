لبنان.. مياه الأمطار تغمر شوارع بيروت

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

غمرت مياهُ الأمطار مناطقَ عدة في لبنان، وحوّلت بعضَ الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت عملية السير.

قال مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل، المهندس طانيوس بولس: "إن ورش الوزارة تعمل بشكل دوري لمعالجة المشاكل في الطرقات، واليوم نواجه مشكلة انسداد مجاري المياه بسبب كثرة النفايات".

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية، تظهر آثار الخراب الذي خلفته الأمطار صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح "بولس" أن حالة الطرقات التي هي في عهدة وزارة الأشغال، كانت جيدة، أما الطرقات التي شهدت فيضانات فهي خارج نطاق ومسؤولية الوزارة.

وشدّد على أن وزارةَ الأشغال مسؤولةٌ عن الأوتوسترادات ونهر الغدير والأوتوستراد الدولي من الشمال إلى الجنوب.

وتطرّق "بولس" إلى موضوع الناعمة التي تقع ضمن نطاق عمل وزارة الأشغال، مشيرًا إلى أن المشكلة حصلت نتيجة استحداث الطريق من دون الأخذ في عين الاعتبار مجرى المياه.