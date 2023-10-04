انت الان تتابع الكويت.. أغرب اعتراف لتاجر مخدرات أمام المحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
04 أكتوبر 2023, 1:20 مساءً
"نعم أنا تاجر مخدرات، وحكمي يا إعدام يا مؤبد، واستغللت الشباب لحاجتهم للمال"؛ هكذا اعترف مواطن كويتي أمام محكمة الجنايات، بعد اتهامه وآخرين بجلب 50 كيلوغرامًا من الحشيش عبر البحر.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، في واقعة تعدّ سابقة أمام محكمة الجنايات: اعترف تاجر مخدرات كويتي بجلب 50 كيلوغرام حشيش عبر البحر، وذلك بعد أن وجهت لهم التهمة.
وقال المتهم: "أنا من جلبت هذه المخدرات عبر البحر، وأعرف أن عقوبتي إما الإعدام أو السجن المؤبد. وأنا الآن عمري 50 عامًا".
وبرأ المتهم بقية المتهمين وقال: "أريد أن أعترف أن باقي المتهمين الثلاثة لا علم لهم بالمخدرات، وهم صغار في السن لا تتجاوز أعمارهم العشرين عامًا، وأنا اتّفقت معهم على نقل البضاعة وهم لا يعرفون، ولا يعلمون أن البضاعة تحتوي على المخدرات، وقد استغللت حاجتهم للمال كونهم من فئة البدون، وعاطلين عن العمل، وعندما عرضت عليهم نقل البضاعة وافقوا حتى دون سؤالي عن محتواها.. وهذا كل ما لديّ من أقوال أذكرها أمام المحكمة، وأنا الخليج 365 أن سُجنت بتهمة الاتجار بالمخدرات".
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