شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تحدد 6 شروط لإصدار رخص إنشاء السدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية، عبر منصة ”استطلاع“.

واشترطت الوزارة تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه، مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب.

ويشمل الطلب تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع «درجة - دقيقة - ثانية»، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

الأعمال الفنية

وألزمت الوزارة مقدم الطلب بتنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من «الوزارة / المؤسسة» وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قِبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.

وشددت على مقدم الطلب أهمية تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

وأوجبت الوزارة اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي «SBC» وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «SASO».

صيانة السدود

واشترطت تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.

وتزور المؤسسة العامة للري، أو فرع الوزارة، الموقع؛ لدراسة الطلب وتعبئة واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود، وموافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة «المحافظة أو إمارة المنطقة» بخلو الموقع من الإشكالات القبلية، إضافةً إلى موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين.

مصادر المياه السطحية

يأتي ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا، وحماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.

وتستهدف وزارة البيئة رفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وادارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.