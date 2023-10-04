شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل السريع يُنقذ معتمرة من جلطة في الدماغ بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة تبلغ من العمر 60عاماً باكستانية الجنسية.

واوضح الفريق الطبي أنه تم وصول المعتمرة الى طوارئ مستشفى أجياد، حيث كانت تعاني من ضعف في الجانب الأيمن من الجسم واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة بوجود جلطة في الشق الايسر من الدماغ تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمرة.

وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي وتم نقل المريضة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لقسم جراحة المخ والأعصاب وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.