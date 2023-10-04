شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الفصول الدراسية الثلاثة تحت التقييم والدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- فيما يخص التعليم واضحة، وتحمل رسائل تطويرية للتعليم في المملكة ترتكز على "المعلم والمنهج والبيئة التعليمية".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأربعاء، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.

التطوير المهني

شدد الوزير، على عمل الوزارة على كل ما يعزز دور المعلمات والمعلمين، من حيث التطوير المهني والدورات التدريبية المتخصصة، مشيدا بتبني وزارة التعليم استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبيها، لاستمرار العلاقة التكاملية بين الوزارة وأبنائها على مختلف مسمياتهم.

وأوضح العمل على تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة، تركز على الجوانب المهارية والسلوكية وتفعيل التوسع في فرص التدريب التقني والمهني في المملكة.

تقييم الفصول الدراسية

أشار الى أن الفصول الدراسية الثلاثة تحت التقييم والدراسة، مشيدا بإضافة تخصصات نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 في برنامج الابتعاث، منوها بتسليم أكثر من 70 ألف منبى تعليمي جديد في المملكة.

وأشار إلى عمل الوزارة على فتح باب استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

الجوائز الدولية

أشاد الوزير بنتائج الوزارة المتقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، وحصول أبناء المملكة على ما مجموعه 141 جائزة خلال عام 1444هـ، في عدد المسابقات الدولية.

أكد على سعي الوزارة لتعزيز التواصل والتكامل ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني، والتجسير بين القطاعات التعليمية.

التعليم في السعودية

يأتي المؤتمر الصحفي الحكومي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وينتهج المؤتمر الصحفي الحكومي الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، ويُجيب على تساؤلاتهم، ويمكنهم من الاطلاع على المستجدات.