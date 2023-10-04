شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه 3 رسائل لـ"الطلبة" والمعلمين وأولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الأربعاء، 3 رسائل في ختام المؤتمر الصحفي الحكومي.

وقال البنيان لـ"الطلبة": "رؤية سيدي ولي العهد هي منكم وإليكم، وأنتم مستقبلها".

ووجه رسالته الثانية للمعلمين والمعلمات قائلاً: "أنتم أساس العملية التعليمية".

المؤتمر الصحفي الحكومي

واختتم البنيان برسالة إلى أولياء الأمور قائلاً: "أبنائي وأبناؤكم، هم أبناء وزارة التعليم، واتمنى أن يكون لديكم دور فاعل لتحقيق طموحاتكم لأبنائكم، ونحن داعمين لكم، لأنه عمل تكاملي بين الطالب والمعلم والأسرة".

يأتي المؤتمر الصحفي الحكومي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وينتهج المؤتمر الصحفي الحكومي الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، ويُجيب على تساؤلاتهم، ويمكنهم من الاطلاع على المستجدات.