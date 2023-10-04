شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤتمر وزير التعليم: التقدم في 16 مؤشراً عالمياً وحصد 141 جائزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- فيما يخص التعليم تحمل رسائل واضحة، من خلال أبعاد مستقبلية تركز على المعلم والمنهج والبيئة التعليمية، مشددا على الاستمرار في الأعمال التطويرية بما ينعكس على التعليم وعلى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وشكر وزير التعليم في المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي استعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم، سمو ولي العهد، على اهتمامه برحلة التطوير التي تشهدها المملكة، بإطلاق برنامج تطوير القدرات البشرية لخدمة المجالات التنموية.

المعهد الوطني للتعليم

أضاف "البنيان"، أن المعلم والمعلمة في مقدمة الاهتمامات لما يستحقانه من دعم وتمكين وتعزيز أدوارهم وتأهيلهم وتوفير وجودة بيئة تعليمية جاذبة، لافتا إلى تعزيز دور المعهد الوطني للتعليم ومنحه المزيد من الدعم ليكون رافداً أساسيا لتطوير المعلم، وتتبنى الوزارة استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي ومنسوبات للتعليم، وتولي اهتماماً بتأهيل الكوادر الإدارية. قائلا: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أقدم لهم بالغ الشكر والتقدير، وأدعو الجميع للتفاعل مع المبادرة.

وبين "البنيان"، أن تطوير المناهج يأتي وفق أفضل الممارسات العالمية تركز على الجوانب المهارية والسلوكية، وتتبنى الوزارة دعم مركز تطوير المناهج ليكون جهة نوعية تخدم التوجهات في كافة المجالات العلمية بمشاركة عدة قطاعات، وتعتبر مهمة في صناعة وبناء المناهج.

تزايد أعداد الطلاب

أشار "البنيان" إلى البيئة التعليمية بعد تزايد أعداد الطلاب، إذ تقدم الوزارة خدماتها لأكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وأكثر من 1.3 مليون في التعليم الجامعي من خلال ما يزيد عن 550 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس في الجامعات، وأكثر من 31 ألف مدرسة حكومية وخاصة، و29 جامعة حكومية وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية.

وأوضح أنه لتهيئة البيئة التعليمة الجاذبة والآمنة للطلاب؛ أنهت الوزارة استلام أكثر من 70 مشروعاً تعليميا جديداً، وإعادة وتأهيل أكثر من 595 مبنى تعليما في مختلف مدن المملكة قبل بداية العام الدراسي الحالي، وعملت الوزارة على فتح طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الابتعاث وإضافة تخصصات نوعية، مع إشراف على 52 ألف مبتعث ومبتعثة بالجامعات العالمية.

نتائج المؤشرات العالمية

أشار "البنيان"، إلى أن التعليم سجل نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية، إذ تقدم في 16 مؤشراً من المؤشرات العالمية، إضافة إلى ارتفاع نسبة المملكة في التقدم الدولي في القراءة، وتحسن مؤشر البحث العملي في الجامعات السعودية، وتحقيق العديد من الجوائز العالمية، حيث جرى تحقيق 141 جائزة كبرى وخاصة وميدالية وشهادة.

وأوضح أن الوزارة سعت إلى دعم إدارات التعليم وفصل الأدوار التشغيلية وتمكينها من أدوارها التعليمية من خلال إعادة الهيكلة، والعمل على دمج الأعمال الإلكترونية في بوابة واحدة لخدمة العملية التعليمية بالتنسيق من منظومة التحول الرقمي في الحكومة، وتفعيل دور مجلس شؤون الجامعات وتعزيز التواصل بين التعليم العام والجامعي والتقني والتوسع في فرص التدريب التقني والمهني، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم العام والجامعي.

وبين "البنيان"، أن الفصول الثلاثة تحت التقييم والدراسة والأهم المحصلة النهائية المتوافقة مع المعايير الدولية، وفيما يخص النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات أوضح أنه يخضع للمراجعة والتطوير وتحت الدراسة، وسيتم إشراك المعلم والمعلمة في وضع الآليات المناسبة لتحقيق الرغبات للجميع للوصول إلى حركة نقل تخدم الجميع.

التعليم في السعودية

يأتي المؤتمر الصحفي الحكومي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وينتهج المؤتمر الصحفي الحكومي الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، ويُجيب على تساؤلاتهم، ويمكنهم من الاطلاع على المستجدات.