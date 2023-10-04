شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتفرد بصدارة التدريب الأكاديمي لتحلية المياه بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفردت المملكة العربية السعودية بصدارة البرامج التدريبية والأكاديمية بالعالم، وخلال الـ 40 عامًا الماضية أنشأت المملكة مركز تدريب لبدء مسيرة التدريب وتطوير الكوادر البشرية بمواكبة أحدث الأساليب والنظم والمنهجيات التدريبية في مجال المياه والتحلية والعلوم الأخرى المرتبطة.

أكد لـ ”اليوم“ مدير إدارة التدريب بالأكاديمية السعودية للمياه، عبدالرحمن الوهيبي، أن البرامج الأكاديمية والتدريبية استفاد منها أكثر من 73,000 مهندس وفني خلال الـ 40 عامًا الماضي، مبيناً أن الأكاديمية تقدم برامج هندسيه وبرامج فنيه لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالشراكة مع كبرى المعاهد والجامعات الدولية.

عبدالرحمن الوهيبي - اليوم

وكشف الوهيبي عن تقديم برنامج هو الأول من نوعه على مستوى العالم في إداره المياه يمتد إلى شهرين مع إحدى المنظمات العالمية المتخصصة في الإدارة، كما سيتم تقديم برنامج التميز التشغيلي في قطاع المياه خلال ديسمبر يجمع المدراء التنفيذيين في قطاع المياه حول العالم.