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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر في الدوري المصري اليوم 4/10/2023

بث مباشر الاهلي يلا شوت تويتر..مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر في الدوري المصري اليوم 4/10/2023،في مباراة قوية ومنتظرة، سيتقابل النادي الأهلي بقيادة مدربه كولر مع الفريق البترولي نادي إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر. يتطلع المارد الأحمر إلى الوصول إلى نهائي البطولة ومن ثم التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، بعد موسم استثنائي سجل فيه النادي الأهلي أداءً رائعًا في جميع البطولات.

في المقابل، يسعى نادي إنبي إلى تحقيق مفاجأة والفوز ببطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب النادي الأهلي. تعرف مباريات الكأس دائمًا على أنها تحمل العديد من المفاجآت والمواجهات المثيرة.

بث مباشر الاهلي يلا شوت تويتر..مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس مصر ضد إنبي والتي كان من المقرر أن تقام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 4 -10 – 2023، ويرغب عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي في كأس مصر بمعرفة موعد مباراة اليوم بعد تأجيلها لمدة 120 دقيقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر 2022 - 2023

تنقل مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في كأس مصر، عبر موقع وتليفزيون "الفجر".

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر 2022 - 2023

تقام مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في كأس مصر، الأربعاء 4 أكتوبر 2023، حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر 2022 - 2023

تلعب مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في كأس مصر، على أرضية ميدان "ستاد القاهرة".

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي اليوم

ومن المتوقع أن يجري عددا من التغيرات في تشكيل مباراة الأهلي اليوم ضد إنبي، ليعود لتشكيل الأهلي كل من على معلول، ومراون عطية وأليو ديانج ثنائي الوسط، والتشكيل المتوقع كالتالي: