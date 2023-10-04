"البنيان": توجيهاتُ سمو ولي العهد في التعليم واضحةٌ.. وتحمل رسائل تطويرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 2:32 مساءً

كشف وزيرُ التعليم يوسف البنيان، ‫خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الحكومي؛ أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخصوص التعليم واضحة، وتحمل رسائل تطويرية. جاء ذلك خلال‫ استعراض "البنيان" أبرزَ المستجدات في قطاع التعليم. وقال وزير التعليم: مستمرّون في العمليات التطويرية، توجيهات سموّ ولي العهد فيما يخصّ التعليم واضحة، وتحمل رسائل تطويرية للتعليم في المملكة بما تتضمّنه من أبعاد مستقبلية ترتكز على المعلم والمنهج والبيئة التعليمية. وأضاف: الوزارة تعمل على كل ما يعزّز دور زملائنا المعلمات والمعلمين، سواء من حيث التطوير المهني والدورات التدريبية المتخصصة، أو من خلال جودة البيئة التعليمية. وتابع البنيان: نتبنّى في وزارة التعليم استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبينا، وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات؛ لاستمرار العلاقة التكاملية بين الوزارة وأبنائها على مختلف مسمياتهم.

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