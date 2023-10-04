انت الان تتابع بحماية من قوات الاحتلال.. مستوطنون يجدّدون اقتحامهم للأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 2:38 مساءً

جدّد مئاتُ المستوطنين، اليوم، اقتحامَهم لباحات المسجد الأقصى بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت عددًا من الشوارع، لتأمين مسيرات المستوطنين الاستفزازية، وتسهيل حركتها في المدينة المقدسة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى باحات الأقصى، وأجبرت عددًا من أصحاب المحالّ التجارية في مدينة القدس على إغلاق محالّهم؛ لتأمين عملية الاقتحام الواسعة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى. كما أكّدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو "١٤٣٥" مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، اليوم، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

كانت هذه تفاصيل خبر بحماية من قوات الاحتلال.. مستوطنون يجدّدون اقتحامهم للأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.