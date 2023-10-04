شكرا لقرائتكم خبر عن كأول مجتمعات عسكرية صحية .. "الدفاع" تحصل على شهادتي "المدن الصحية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلَّمت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، شهادتي برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية لقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ومدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، كأول مجتمعات عسكرية صحية تُصنَّف عالميًا، بعد استيفائهما معايير المدن الصحية المطبقة من قبل وزارة الصحة.

وبحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، د. خالد بن حسين البياري؛ سلَّم وزير الصحة، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بمكتبه بديوان الوزارة، شهادتي البرنامج لقائد قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي اللواء الطيار الركن محمد بن عبد الله الشهراني، وقائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبد الله الجهني، فيما حضر التسليم كبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع، محمد بن فيصل بن معمر، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع د. أحمد بن محمد العامري.

رؤية السعودية 2030

بارك وزير الصحة لوزارة الدفاع النجاح الذي تحقق نظير الجهود المبذولة في تحقيقه معايير المدن الصحية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والوصول لمجتمع حيوي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.

وأشار إلى أن اعتماد برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية يأتي عقب استيفائها واجتيازها للمعايير الصحية البالغ عددها ثمانين معيارًا، تضم 200 نشاط وتندرج تحت 9 محاور، مؤكدًا أن قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ومدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية أنجزت ما يزيد عن 50 مبادرة في مجالات متنوعة للتعامل مع محددات الصحة البيئية والاجتماعية والصحية، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة.

المجتمعات العسكرية

أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد البياري، على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه وزارة الدفاع ومنسوبيها من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع -حفظه الله- لإيجاد أفضل بيئة للعاملين بها، سواءً من خلال توفير المسكن والرعاية الصحية اللازمة والتي تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لتطوير وزارة الدفاع.

وأوضح أن برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية، يهدف إلى نشر الثقافة الصحية لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم وإشراك المؤسسات التعليمية في برامج وأنشطة الصحة، ودعم مشاركة أفراد المجتمع العسكري بتحديد أولوياتهم، وإيجاد بيئة معززة للصحة من خلال تسهيل الوصول إلى المرافق الخدمية داخل المدن العسكرية والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى التنمية المستدامة عبر جعل الصحة بمفهومها الشامل في مقدمة الأولويات لصناع القرار لتعزيز التعاون والتكامل بين كافة قطاعات المدن العسكرية والشراكة مع القطاع الخاص.

المدن الصحية

برنامج المدن الصحية مبادرة عالمية منبثقة من منظمة الصحة العالمية وتبنتها المملكة العربية السعودية بهدف تحسين جودة ونوعية الحياة في المدن من خلال تعزيز الصحة العامة وأنماط الحياة الصحية والبيئة المحيطة، ومن مستهدفاته قياس المؤشرات الصحية المستقبلية والتي تساهم في خفض السمنة والسكري والضغط والأمراض التي تتأثر بالنمط الصحي، ويؤدي إلى تحسين مركز المملكة في تقليل نسبة المخاطر الصحية بين المجتمعات، ويسهم في تقليل التكاليف الطبية ورفع الكفاءة التشغيلية ويخلق بيئة حضرية صحية وآمنة.

كانت الإدارة العامة للخدمات الصحية عقدت ورش عمل حول بناء مدن صحية ومجتمع صحي، وتناولت تجربة مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، والعديد من التجارب الوطنية وقصص النجاح في هذا المجال.