شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التغير المناخي يشارك في أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك المركز الإقليمي للتغير المناخي في تفعيل الاحتفاء بـ "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023"، والذي سيقام من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بالرياض تحت عنوان "التقييم العالمي".

وذلك بمشاركة صُنّاع السياسات والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة، ومؤسسات الأعمال، والشباب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم.

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اتفاقية باريس للمناخ

ويستعرض برنامج أسبوع المناخ ما جرى إحرازه إقليمياً، من تقدم في تنفيذ اتفاقية باريس المتعلقة بالتغير المناخي، ضمن عملية التقييم العالمي الذي سيشهده المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي ((COP28.

ويهدف إلى التنوع في المشاركات من خلال الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى، والحوارات على مستوى الرؤساء التنفيذيين، والكثير من الفعاليات الجانبية الفنية المصاحبة وورش العمل، إضافة إلى توفير فرص التواصل والتفاعل الفعال وبناء الشراكات.

كما يضم معرضاً تنظمه المملكة لاستعراض جهودها ومبادراتها بصفتها الدولة المضيفة.

مبادرة السعودية الخضراء

المركز الإقليمي للتغير المناخي يستعرض خلال هذه المشاركة، أبرز إنجازاته والخدمات التي يقدمها في مجال التغير المناخي، إضافة لمبادراته وجهوده الرامية إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في جمع ومشاركة أبحاث علوم التغير المناخي لدراسة التوجهات المستقبلية للمناخ ومدى تأثير التغير المناخي على البيئة والأنشطة الانسانية.

ويستعرض دعم مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودراسة أثر تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة لتخفيف انبعاثات الكربون على متغيرات المناخ المستقبلية، وتطوير قاعدة المعلومات المناخية لاتخاذ القرار من أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وغيرها من الأهداف الأخرى.