غدا الخميس.. إجراء عملية فصل السيامي التنزاني حسن وحسين إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قرر الفريق الطبي... الرياض : الرياض : دوت الخليج 19 ربيع الأول 1445 هـ 19 ربيع الأول 1445 هـ سعود بن طلال يلتقي منسوبي فتاة الأحساء التقى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال المجلس الأسبوعي «الثلاثائية»، في مقر المحافظة، رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 19 ربيع الأول 1445 هـ 19 ربيع الأول 1445 هـ وزير التعليم يعلن استحداث صندوق اجتماعي للمعلمين والمعلمات قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن الوزارة مستمرة في العمليات التطويرية لركائز التعليم، وتعمل على تعزيز دور المعلمين والمعلمات في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ربيع الأول 1445 هـ 19 ربيع الأول 1445 هـ نادي الإبل يفتح باب التسجيل لمهرجان الملك عبد العزيز أتاح نادي الإبل التسجيل في منافسات مهرجان الملك عبد العزيز المُقام ديسمبر المقبل في الصياهد شمال شرق الرياض، مع خفض رسوم التسجيل... الرياض دوت الخليج الرياض دوت الخليج 19 ربيع الأول 1445 هـ 19 ربيع الأول 1445 هـ ضبط 9 أشخاص لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ربيع الأول 1445 هـ 19 ربيع الأول 1445 هـ ضبط 4 أشخاص لنقلهم وبيعهم حطبًا محلياً ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية السودانية ومواطن مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ربيع الأول 1445 هـ 19 ربيع الأول 1445 هـ 5 ملايين زيارة لخدمة طلب استئناف في منصة معين الرقمية مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية من خدمة 5,996,447 زائراً، وذلك منذُ تفعيلها. وأوضح ديوان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ربيع الأول 1445 هـ 19 ربيع الأول 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات (الأمن العام -السجون) على رتبة (جندي) للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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