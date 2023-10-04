- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
غدا الخميس.. إجراء عملية فصل السيامي التنزاني حسن وحسين
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قرر الفريق الطبي...
سعود بن طلال يلتقي منسوبي فتاة الأحساء
التقى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال المجلس الأسبوعي «الثلاثائية»، في مقر المحافظة، رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة...
وزير التعليم يعلن استحداث صندوق اجتماعي للمعلمين والمعلمات
قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن الوزارة مستمرة في العمليات التطويرية لركائز التعليم، وتعمل على تعزيز دور المعلمين والمعلمات في...
نادي الإبل يفتح باب التسجيل لمهرجان الملك عبد العزيز
أتاح نادي الإبل التسجيل في منافسات مهرجان الملك عبد العزيز المُقام ديسمبر المقبل في الصياهد شمال شرق الرياض، مع خفض رسوم التسجيل...
ضبط 9 أشخاص لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة...
ضبط 4 أشخاص لنقلهم وبيعهم حطبًا محلياً
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية السودانية ومواطن مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم...
5 ملايين زيارة لخدمة طلب استئناف في منصة معين الرقمية
مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية من خدمة 5,996,447 زائراً، وذلك منذُ تفعيلها. وأوضح ديوان...
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات (الأمن العام -السجون) على رتبة (جندي) للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.