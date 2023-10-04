انت الان تتابع بالفيديو.. وزير التعليم يجيب عن سؤال "الخليج 365": "هل سيتم تخصيص قطاع التعليم في المملكة؟" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 3:47 مساءً

أكّد وزير التعليم يوسف البنيان، في ردّه على سؤال "الخليج 365" حول تخصيص قطاع التعليم في المملكة؛ أن الاستثمار والتخصيص جزء لا يتجزّأ من رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وتفصيلًا قال الوزير البنيان في المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي عُقد اليوم بالرياض للحديث عن أبرز المستجدات في قطاع التعليم: "الاستثمارُ والتخصيصُ جزءٌ لا يتجزّأ من رؤية المملكة 2030 بهدف التكامل بين القطاعَيْن العام والخاص وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة؛ ومنها وزارة التعليم". وفيما يخصّ برنامج الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، وهل سيكون علي حساب تقليص التوظيف؛ أوضح وزير التعليم لـ"الخليج 365" أن برنامج الاستثمار متميز لتدعيم المعلمين والمعلمات بمهارات جديدة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه مع استراتيجية وزارة التعليم سوف يعزّز دورَ المعهد المهني لتطوير المعلمين وبرنامج الاستثمار الأمثل. وأشار إلى أن تطوير المعلم وتدريبه سيكون تحت منظومة متكاملة بهدف إعادة صياغة التعليم حاضرًا ومستقبلًا، كما سيحرص على المعلم الجديد وإعادة تطوير وتأهيل المعلم الحالي، بالإضافة إلى بعض الكوادر القيادية المهمة في قطاع التعليم كمدير المدرسة مثلًا، مؤكدًا أن "هذا موضوع مهم بالنسبة لنا".

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