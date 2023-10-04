شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تعلن نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نية المملكة من أجل الترشح لإستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2034 وفق الخطة الشاملة المعمول بها نحو تسخير كافة الإمكانات بالإضافة إلى الطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق المستديرة في الحدث العالمي.

الفيفا يدعو دول آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض إستضافة مونديال 2034

وسبق وأن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالاعلان اليوم الأربعاء عن دعوته لكافة دول آسيا وأوقيانوسيا من أجل تقديم العروض لإستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وسبق وأن قام الفيفا بمنح المغرب حق استضافة بطولة كأس العالم 2030 وهي التي ستقام في ستة دول مختلفة بثلاثة قارات.

وقال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وأتم: "نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي".