كل ما تريد معرفته عن تفاصيل إقامة كأس العالم 2030 في ثلاث قارات

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محمد الفلاح - وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على ترشيح الملف الثلاثي الذي جمع بين اسبانيا والبرتغال والمغرب من أجل إستضافة بطولة كأس العالم 2030.

تفاصيل إقامة كأس العالم 2030 في ثلاث قارات

وقال الاتحاد الدولي عبر الموقع الرسمي إنه بعد مشاورات مكثفة مع جميع الاتحادات القارية المختلفة تم الموافقة بالاجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للبرتغال والمغرب وإسبانيا من أجل إستضافة الحدث العالمي في 2030 مع ضرورة إكمال عملية تقديم الاجراءات الخاصة بالترشح قبل إعلان القرار الرسمي في كونجرس الفيفا 2024.

وسيقام حفل استضافة المونديال في مونتيفيديو عاصمة أوروجوي، حيث تقام أول بطولة لكأس العالم في عام 2030، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في كأس العالم في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي على التوالي.