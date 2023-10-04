انت الان تتابع "البنيان" يدعو إلى التفاعل مع اليوم العالمي للمعلم وجعله ذكرى سنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:21 مساءً

قدم يوسف البنيان وزير التعليم شكره وتهنئته للمعلمين والمعلمات وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي والذي يصادف غدًا الخميس 5 أكتوبر وذلك خلال الموتمر الصحفي لاستعراض أبرز مستجدات التعليم . وقال الوزير البنيان: "أقدم لهم بالغ الشكر والتقدير لأن شكر المعلم والمعلمة يحرص عليه كل فرد من أفراد المجتمع ونهدف من هذا اليوم أن يعبر جميع أطياف المجتمع عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات بشكل مباشر في مدارسهم في الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة أو عبر أي وسيلة مناسبة لإبراز دور المعلم والمعلمة" . ودعا البنيان الجميع إلى التفاعل مع هذه المبادرة وجعلها تقليدًا سنويًا يذكرنا بفضل المعلم والمعلمة ومكانتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر "البنيان" يدعو إلى التفاعل مع اليوم العالمي للمعلم وجعله ذكرى سنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.