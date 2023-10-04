المال لن يستطيع شراء كل شيء!

يعتقد بعض الأثرياء أنه بماله يمكنه شراء كل شيء، في حين يُفاجَأ بأن هناك أشياء لا يستطيع شراءها مهما دفع فيها من مال.. فبعض الناس لا يمكن أن يبيع ضميره حتى لو أُعطي مال "قارون"؛ فعزة النفس التي تربى عليها تمنعه من الانزلاق في ذلك المستنقع، في حين أن هناك من ضعاف النفوس من ينجرف وراء المال مهما كان مصدره؛ فكل همه زيادة ثروته، بغض النظر عن مصدرها، وما سيلحقه من تلويث لسمعته، وسقوطه من أعين الناس، وفَقْد ثقتهم.. وللأسف، إن هذا الأمر أصبحنا نشاهده عيانًا بيانًا، ودون اكتراث من أحد، سواء من الأقارب أو ممن يشترك معهم في النسب وغيره. فالنصيحة أصبحت شبه معدومة؛ لأن المنصوح لا يتقبلها، وقد تقع بأسبابها الخصومة والعداء.. والخوف كل الخوف أن تتسع هذه الدائرة، فمن كان بالأمس محصنًا منها تفك حصانته بالإغراءات والضغوطات المختلفة.