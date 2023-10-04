السعودية تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا استهدف قوات أمن شمال غرب تاباتول بالنيجر

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي شمال غرب (تاباتول - منطقة طاوا في النيجر)، الذي استهدف مجموعة من قوات الأمن، ونتج منه وفاة (29) جنديًّا، وإصابة آخرين بجروح بالغة، مُعبِّرة عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا، ولدولة النيجر الشقيقة.

وأكدت الوزارة وقوف السعودية مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

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