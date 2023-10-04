مدارس "تعليم الرياض" تفوز بستة مقاعد في نهائيات أولمبياد الروبوت العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:51 مساءً

فازت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المشاركة في تصفيات أولمبياد الروبوت العالمي (wro) بستة مقاعد لتمثيل المملكة في نهائي الأولمبياد العالمي والمقرر إقامته في بنما. وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع التهنئة للمدارس الفائزة والطلاب والطالبات وأسرهم على هذا الإنجاز على المستوى الوطني، متمنياً التوفيق والفوز للمنتخب السعودي من كافة إدارات التعليم المشاركين في النهائيات. وحققت مدارس شروق المعرفة النموذجية-بنين المركز الأول في فئة مهندسي المستقبل ومتوسطة الأمجاد الأهلية-بنين المركز الأول في فئة مبدعي المستقبل (المشاريع) كما حققت مدارس التربية النموذجية فرع الريان-بنات المركز الأول في فئة مهام الروبوت. وفي فئة مهام الروبوت ابتدائي حققت مدارس الجامعة التطبيقية- بنين المركز الأول، وفي نفس الفئة للمرحلة المتوسطة حققت مدارس المنهل الأهلية فرع التعاون-بنين المركز الثاني، فيما حصلت مدارس مسك الأهلية-بنين على جائزة الحكام.

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