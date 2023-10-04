أبدعتْها خلال فعالية فنية بـ"كتاب الرياض".. تشكيلية سعودية تعبّر عن المكانة المرموقة للمملكة وقيادتها دوليًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:54 مساءً

اختارت الفنانةُ التشكيلية السعودية منيرة السليم، أن تشارك بفكرة معبرة عن المكانة المرموقة التي تتحلّى بها المملكة وقيادتها حاليًّا، في الفعالية المشتركة للفنانين التشكيليين العمانيين والسعوديين، التي أقيمت مساء اليوم "الأربعاء"، في معرض الفن التشكيلي العماني بمعرض الرياض الدولي للكتاب، والتي نُظّمت ضمن فعاليات اختيار سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام. وأوضحت الفنانة التشكيلية منيرة السليم لـ"الخليج 365"، أن اللوحة تتكوّن من آية الكرسي مكتوبة بالخط الكوفي كخلفية؛ لتعبر عن دعوات السعوديين الدائمة إلى الله بحفظ وطنهم وقيادتهم الرشيدة، على ما تقدمه لهم من خدمات رفعت مستوى جودة حياتهم. وبيّنت منيرة السليم مديرة شؤون الشباب في الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، أن اللوحة تعبر عن جهود ودور ولي العهد في تعزيز المكانة الإقليمية والدولية للمملكة، مضيفة أن رفع ولي العهد لخريطة المملكة براحة يده اليمنى في اللوحة، تعبّر عن دوره في جعل المملكة بين الدول القوية والمؤثرة في المنطقة والعالم. وأشارت إلى أنها وضعت مخطّطًا للوحة أمس، ورسمتها اليوم خلال مشاركتها في الفعالية المشتركة للفنانين العمانيين والسعوديين.

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