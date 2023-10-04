انت الان تتابع "آل الشيخ": بعطاء وإخلاص المعلمين والمعلمات تبنى الأجيال وترتقي البلاد في ظل قيادتنا المباركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:59 مساءً

أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن خالص شكره وتقديره ودعائه لجميع المعلمين والمعلمات الذين يتفانون لإخراج جيل متمكن يخدم الدين والوطن والقيادة، في ظل القيادة الطموحة ودعمها اللامحدود، داعياً الله لهم التوفيق والسداد. جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) حيث قال: " أعرب عن خالص تقديري ودعائي لجميع المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم، على تفانيهم في بناء أجيال المستقبل، وجهودهم في تكوين جيل يسهم في التطوير والتنمية والازدهار ودورهم التربوي العظيم". وتابع وزير الشؤون الإسلامية حديثه قائلاً: "وبعطائهم وإخلاصهم تبنى الأجيال وتنهض الأمم، وترتقي البلاد، في ظل قيادتنا المباركة الطموحة ودعمها اللامحدود للعلم وطلابه". وسأل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الله تعالى أن يوفق المعلمين والمعلمات، وأن يعينهم لخدمة البلاد والعباد، وإن يزيدهم الله توفيقاً وعوناً.

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