شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي شمال غرب تاباتول - منطقة طاوا في النيجر، واستهدف مجموعة من قوات الأمن، ونتج عنه مقتل 29 جندياً وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وعبرت "الخارجية"، عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا ولدولة النيجر الشقيقة.

الهجوم الإرهابي في النيجر

أكدت الوزارة وقوف المملكة مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.