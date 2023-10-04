انت الان تتابع في الجولة التاسعة من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 6:43 مساءً

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتفاق. يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ 9 لدوري روشن السعودي. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي" جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم الإحماء وبعد ذلك تدريب المربعات، ثم طبق الفريق عددًا من الجمل التكتيكية التي سينتهجها لمواجهة الفتح. وكانت القائمة المختارة قد انتظمت في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الشرقية حتى قبل موعد مواجهة الاتفاق مع نظيره الفتح والتي ستجمعهما عند الساعة الـ 9 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

كانت هذه تفاصيل خبر في الجولة التاسعة من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.