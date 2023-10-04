انت الان تتابع بالفيديو.. وزير التعليم يوجّه 3 رسائل للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتحقيق التكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 6:44 مساءً

وجّه وزيرُ التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، 3 رسائل في ختام المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده عصر اليوم الأربعاء؛ للحديث عن أبرز المستجدّات في قطاع التعليم بشعار "الاستثمار والتخصيص جزء لا يتجزّأ من رؤية المملكة 2030 بهدف التكامل بين القطاعَيْن العام والخاص وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة؛ ومنها وزارة التعليم". وتفصيلًا قال "البنيان": الرسالة الأولى لأبنائي وبناتي الطَّلَبة أقول لهم: رؤية سيدي ولي العهد هي منكم وإليكم، وأنتم مستقبلها. والرسالة الثانية: زملائي وزميلاتي المعلمين: أنتم أساس العملية التعليمية. وختم الوزير البنيان: "الرسالة الثالثة لأولياء الأمور.. أبنائي أبناؤكم، وهم أبناء وزارة التعليم، وأتمنّى أن يكون لكم دور فاعل في تحقيق طموحاتكم، ونحن داعمون لكم بمشيئة الله، وهو عمل تكاملي بين الطالب والمعلم والأسرة".

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