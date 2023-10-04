انت الان تتابع "البقمي": إعلان ولي العهد رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 يعكس الحضور المتواصل للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 7:19 مساءً

أكد الخبير الاقتصادي فهد البقمي أن السعودية لديها القدرة والإمكانات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم؛ إذ تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، تشمل الملاعب، ووسائل النقل، والتجهيزات الضرورية لاستضافة حدث رياضي عالمي بهذا الحجم. وأشار "البقمي" إلى أن إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034 يعكس الحضور المتواصل للمملكة على صعيد استضافة البطولات والفعاليات التي تقام على مستوى العالم، ويؤكد القدرة التي تتمتع بها السعودية في ظل ما نشهده من النقلة والقفزة النوعية والتاريخية لكرة القدم. وقال إن السعودية استضافت العديد من المناسبات والأحداث العالمية الضخمة المهمة، مثل سباقات الفورمولا في الدرعية، والبطولات الرياضية الأخرى.. وهذه التجارب الناجحة تعكس التطور الذي تحققه السعودية في قطاع الرياضة والتنمية، وتؤكد رؤية وطموح السعودية لتكون على رأس الدول المضيفة للأحداث العالمية. وأضاف بأن ذلك يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية تحقيق الطموح، وتحفيز الابتكار والتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة.. وتحرص على توفير البنية التحتية والدعم اللازم لتحقيق الطموحات الوطنية، وتنمية القطاعات المختلفة. وأكد "البقمي" أن رغبة السعودية في استضافة بطولة كأس العالم تعكس تطلعاتها الكبيرة وقدرتها على تحقيق الأهداف الكبيرة. ومع التحضيرات المناسبة والتخطيط الجيد يمكن للمملكة تحقيق هذا الحلم، واستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.

كانت هذه تفاصيل خبر "البقمي": إعلان ولي العهد رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 يعكس الحضور المتواصل للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.