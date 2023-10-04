مركز تدقيق الدعاوى بالعدل ينجز 445 ألف عملية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز تهيئة الدعاوى بوزارة العدل 445 ألف عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، مما أسهم في تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا. ويعمل مركز تدقيق الدعاوى على خفض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز. ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقا للعدالة الناجزة. ويأتي المركز ضمن منظومة البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات. مهام المركز: خفض المدة الزمنية لنظر القضايا.

تسهيل إجراءات رفع الدعوى.

رفع كفاءة العمل والإنجاز.

رفع جاهزية ملف القضية.

التأكد من اكتمال جميع متطلبات الدعوى.

يوفر الوقت والجهد تحقيقا للعدالة الناجزة.

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