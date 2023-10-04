استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة حالات الطوارئ بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش معرض «إنترسك السعودية» التحديات والفرص والدراسات في مجال السلامة واستدامتها، ومستجدات النظم واللوائح للوقاية من الحرائق وتقنياتها، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة حالات الطوارئ.

وأقام المعرض جلسات حوارية في «مؤتمر السلامة من الحرائق وتقنياتها»، و»مؤتمر أمن المستقبل» بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات الإطفاء والأمن والسلامة من داخل وخارج المملكة, والذي يقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني.

وافتتح جلسات «مؤتمر أمن المستقبل» محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي الزهراني، الذي أكد ما تتميز به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي وتأثير إقليمي وعالمي ونهضة مباركة تحتم أن تكون المحافظة على السلامة هدفا وثقافة وقيمة وطنية راسخة.

وناقشت جلسات «مؤتمر أمن المستقبل» مجالات التعاون الدولي الأمني, والحد من المخاطر السيبرانية, ودور المرأة في المجال الأمني واستمرارية الأعمال والإدارة الفاعلة للمخاطر، وبناء مدن مستقبلية آمنة، وجهود المملكة في مجال سلامة الإنشاءات واللوائح المعدلة والكفاءات، وأمن البنية التحتية الحيوية، والابتكارات الأمنية من خلال الذكاء الاصطناعي.

من جانب آخر، افتتح مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مؤتمر السلامة من الحرائق وتقنياتها، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة لمناقشة التحديات والفرص والدراسات في مجال السلامة واستدامتها، ومستجدات النظم واللوائح للوقاية من الحرائق وتقنياتها، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة حالات الطوارئ.

جلسات مؤتمر السلامة من الحرائق: